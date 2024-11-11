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Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim?

Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim?
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Ankaragücü'nün yeni başkanının kim olduğu merak konusu oldu. Aynı zamanda Faruk Koca'nın ne cezası aldığı ve hapiste olup olmadığı da gündemde. Faruk Koca hakkındaki son durum ve Ankaragücü'nün yeni başkanı hakkındaki detaylar haberimizde.

Faruk Koca'nın ne cezası aldığı merak ediliyor. Halil Umut Meler'e yumruk atan Koca'nın cezası belli oldu. Koca hakkında Hakem Meler'e yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 31 ay 22 gün hapis cezası verildi. Peki, Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim? Detaylar haberimizde...

FARUK KOCA NE CEZASI ALDI?

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski MKE Ankaragücü Başkanı Koca'ya 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.

ANKARAGÜCÜ'NÜN YENİ BAŞKANI KİM?

MKE Ankaragücü Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İsmail Mert Fırat, yeniden başkanlığa seçildi.

Faruk Koca ne cezası aldı? Faruk Koca hapiste mi? Ankaragücü'nün yeni başkanı kim?

NE OLMUŞTU?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, geçtiğimiz sezon 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, maç sonrası sahaya inerek hakeme yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' ve 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Faruk Koca, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçeklesen hiçbir olaydan haberdar değilim" dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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