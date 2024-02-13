Faizsiz 150 bin TL'lik evlilik kredisinden kimler yararlanabilir?

Evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin TL'lik kredinin ayrıntıları belli oldu. Faizsiz evlilik kredisinden kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz? Faizsiz evlilik kredisini kimler alabilir? 150 bin TL'lik evlilik kredisi kimlere çıkar? Başvurular ne zaman? Bakanlık tarafından yeni evlenecek gençleri rahatlatacak 150 bin TL'lik kredinin detayları belli oldu. Bu krediden yararlanma şartları sıkça araştırılanlar arasında. İşte detaylar…

EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Aile ve Gençlik Fonu'na ait detaylar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Sorulardan biri de evlilik kredisi. Evlilik kredisi başvurularına ilişkin ayrıntıları paylaşan Göktaş, başvurulara ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki depremzede gençlerin başlayacağı belirtildi. Mahinur Göktaş konuşmasının devamında şu cümleleri kullandı; " İlerleyen süreçte programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor."

EVLİLİK KREDİSİ İÇİN ŞARTLAR NELER?

Ayrıca Göktaş başvuruların resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay önce yapılması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda şu cümleler kullanıldı; "Fondan yararlanacak gençlerimizin bakanlığımızın evlilik öncesi ve sonrası sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor."