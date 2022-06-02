Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı? Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı mı? - Haberler

Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça (Aka) Hatun karakterine hayat veriyordu. Oyuncu, dizide Alparslan'ın eşini canlandırıyor. Aka Hatun adı ile de bilinen Akça, tarihte ne zaman öldüğüne dair kesin bilgi bulunmuyor. Alparslan dizisinde Akça Hatun'a hayat veren Fahriye Evcen'in dizideki akıbeti son bölümlerde öne çıkıyor. 'Akça Hatun öldü mü, diziden ayrılıyor mu?' sorusu gündeme geldi. Peki, Akça Hatun öldü mü? Akça Hatun'dan sonra kim geliyor? Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı? Fahriye Evcen diziden ayrıldı mı? Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrıldı mı? İşte detaylar haberimizde...

FAHRİYE EVCEN ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, 30 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan 27. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, son bölümüyle geceye damga vurdu. Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan dizinin sezon finali bölümünde flaş bir ayrılık yaşandı.

2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Burak Özçivit'ten Karan adında bir oğlu olan Fahriye Evcen, anne olduktan sonra ekranlara ara vermişti. Fahriye Evcen, uzun bir aranın ardından Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Akça Hatun, dizinin sezon finali bölümünde Vaspurakan'ın fethi sırasında haince öldürüldü. Akça'nın şehit olmasıyla birlikte karaktere hayat veren Fahriye Evcen, diziden ayrıldı.

VEDA MESAJI

İzleyiciler, Akça Hatun'un hikayesinin bitmesine üzülürken Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden veda paylaşımı yaptı.

Evcen, paylaşımına ''İlmek ilmek ördüğü bir hikaye ile Akça'yı bana teslim eden Emre Konuk'a, her adımda yanımda olan Esi Gülce'ye, yönetmenlerimiz Sedat İnci ve Bekir Sekman'a, ekran önü ve arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma ve hepsinden çok beni ilk günümden itibaren yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize en içten dileklerimle. Sağ olun, va rolun'' notunu düştü.

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