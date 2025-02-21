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EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Eyüpspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Eyüpspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Eyüpspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor Beşiktaşarasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Eyüpspor Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Eyüpspor Beşiktaş maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Eyüpspor Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞMAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞİLK 11 BELLİ OLDU MU?
Eyüpspor 11':

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Eyüpspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Beşiktaş 11'i:

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Eyüpspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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