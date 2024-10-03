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EYLÜL AYI ENFLASYON ARTTI MI? Enflasyon artarsa ne olur?

EYLÜL AYI ENFLASYON ARTTI MI? Enflasyon artarsa ne olur?
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Eylül enflasyon arttı mı? Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayı kira zam oranı belli olurken, enflasyon artarsa ne olur sorusuna yanıt aranıyor. 2024 Eylül ayı enflasyon yüzde kaç oldu ve enflasyon raporu nedir merak ediliyor. Enflasyon artarsa dolar, euro ve altın ne olur gündeme geliyor. Peki, Eylül ayı enflasyon arttı mı?

Eylül enflasyon arttı mı, yüzde kaç oldu? Enflasyon artarsa ne olur? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon yüzde kaç oldu ve Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacağı gündeme geliyor. Kira zammı kaç TL olacak ve bu ay yüzde kaç zam yapılacağı belirlendi. Enflasyon artarsa ne olur? Detaylar haberimizdedir...

EYLÜL AYI ENFLASYON ARTTI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamalarda enflasyonun eylül ayında 40'lı rakamlara ineceğini ifade etmişti.

EYLÜL AYI ENFLASYON ARTTI MI? Enflasyon artarsa ne olur?

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 ile beklentilerin üzerinde arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'ya geriledi. Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu.

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 63,47 oldu. Merkez Bankası, politika faizini eylül ayında yüzde 50'de sabit tutmuştu. Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 artmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye gerilemişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması bekleniyordu. Yıllık enflasyonun da yüzde 48,3 seviyesine inmesi öngörülüyordu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42-43 civarında şekilleniyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON ARTTI MI? Enflasyon artarsa ne olur?

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu eylül ayında aylık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18'e geriledi. İTO'ya göre en yüksek fiyat artışları eğitim kalemlerinde gerçekleşti.

Türk-İş, mutfak enflasyonunun eylül ayında hızlandığını açıkladı. Verilere göre dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,90 arttı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 48,72 olarak gerçekleşti. Eylül ayında açlık sınırı 19 bin 271 liradan 19 bin 830 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 liradan 64 bin 595 liraya çıktı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

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