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Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilmeyecek mi? Ceza alacaklar mı? Son gelişme ne?

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Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilmeyecek mi? Ceza alacaklar mı? Son dönemlerde gündemde olan Eylem Tok ve oğlunun Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusu belirsizliğini koruyor. Bu durum, hukuki süreçler ve uluslararası ilişkiler çerçevesinde değerlendiriliyor. İade edilmeleri durumunda ceza alıp almayacakları da merak konusu olmaya devam ediyor.

Yazar Eylem Tok, Eyüpsultan'da ölümlü kazaya karışan 17 yaşındaki oğlu T.C.'yi Mısır üzerinden ABD'ye kaçırdı. T.C.'nin Amerikan vatandaşlığının bulunması ve Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesi anlaşmasında bazı maddeler, firari anne-oğlun iade edilmeme ihtimalini artırıyor. Peki, Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilmeyecek mi? Ceza alacaklar mı? Detaylar haberimizde...

EYLEM TOK VE OĞLU TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

Adalet Bakanlığı, kırmızı bültenle aradığı T.C.'yi İnterpol aracılığıyla önce Mısır'dan, ABD'ye gittiği belirtilince de Amerikan makamlarından iadesini talep etti. Adalet Bakanlığı, T.C. ve annesi Eylem Tok'un iadesi için hazırlanan geçici tutuklama talep evrakını hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına ilettiğini, iade süreciyle, adli soruşturmanın titizlikle takip edildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki T.C.'yi seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç adet ATV tipi araca çarpması sonucunda bir kişi ölmüş, birden fazla kişinin yaralanmıştı. Olay sonrası T.C., annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırıldı. Gencin ABD vatandaşlığının bulunması iade talebinin olumsuz sonuçlanma ihtimaline ağırlık kazandırdı.

Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilmeyecek mi? Ceza alacaklar mı?

Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilmeyecek mi? Ceza alacaklar mı?

Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilmeyecek mi? Ceza alacaklar mı?

Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilmeyecek mi? Ceza alacaklar mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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