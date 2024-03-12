Evren Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Evren Şahin kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı ise Evren Şahin. Evren Şahin kimdir? Evren Şahin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

EVREN ŞAHİN KİMDİR?

Evren Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.