Evlilik Hakkında Her Şey CANLI izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 28. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? FOX TV canlı izle linki haberimizde...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiçbir şey hatırlayamadıkları kayıp zamanın gizemini çözmek ve Yalın'ı bulmak için geriye dönük adımlarını takip etmek zorunda kalan Sanem, Bora ve Güneş'i büyük bir macera beklemektedir. Azra'yı kırdığı için çok pişman olan Efe kızının ölümünden sorumlu olan Aziz'le yüzleşir. Bu yüzleşme aslında Efe'nin kendisiyle yüzleşmesidir. Aklındaki sorulara cevap arayan Efe'nin aradığı cevap ise Azra'nın kendisidir… Azra, Nagehan ve Ekrem davasında önemli bir bilgi edinir. Dava ilerledikçe Aziz, Nagehan ve Ekrem üçgeninin ardındaki sırlar ortaya çıkmaya başlar. Geçmişi ve geleceği arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Nagehan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Yavaş yavaş her şeyi hatırlamaya başlayan Aziz ise geçmişinin günahlarından temizlenmeye hazırdır. Çolpan ve Erman evlilik kararlarını duyuracakları büyük bir aile yemeği tertip ederler. Sanem ve Bora'nın son anda katıldıkları akşam yemeği, tüm aile için, beklenmeyen bir sürprizle sonlanır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY CANLI İZLE!

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren Aziz, beş yıl sonra uyandığında karısının, en yakın arkadaşıyla evlenmiş olduğunu öğrenir. Üstelik Aziz'in yaptığı kaza, sadece kendi hayatını karartmamış, Efe ve Hande'nin hayatını da altüst etmiştir. Kazanın arkasındaki gerçeğin peşine düşen Azra ve Efe, kendilerini zorlu bir boşanma davasının içinde bulurlar. Sırlarla dolu bu büyük davaya Çolpan, Cevher'in de dahil olması işleri iyice zorlaştırır. Evlendiği gün, düğün organizatörü tarafından şantajla dolandıran Tunç, soluğu Sanem ve Bora'nın yanında alır. Sanem ve Bora yeni müvekkillerinin davasını çözmeye çalışırken, Çolpan tarafından görevlendirilen Yalın'ın peşlerinde olduğundan habersizdir. Bu dava Sanem ve Bora'nın hayatını tamamen değiştirerek, artık "kendilerini" çözülmesi gereken bir dava haline getirecektir. Aklı ve yüreği arasında sıkışan Efe, girdiği yol ayrımında Azra'yı en zayıf noktasından vurarak, hiç beklemediği bir anda onu derinden sarsar.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

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