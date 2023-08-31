Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı 2024 zam tablosu! Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak?

2024'te evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş artışını belirleyen zam kararı açıklandı. Kamu Görevlileri Hakem Heyeti nihai zam kararını duyurdu. Buna göre; 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 zam yapılacak. Karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. Memur maaşlarının yanı sıra bazı sosyal desteklerde de artış yaşanacak. PekiÜ 2024 evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı zam tablosu nasıl?

Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı 2024'te ne kadar? Sosyal yardımlarda yapılacak artışı da etkileyecek 2024-2025 memur ve memur emeklisi zam oranı belirlendi.7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamazken kesin zam kararını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verdi. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 maaş artışı yapılacak. Buna enflasyon farkı eşlik edecek. Memur zammı kararı sonrası Evde bakım, 65 yaş aylığı, engelli maaşı 2024 zam tablosu merak ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2024'TE NE KADAR OLACAK?

Yapılacak memur maaş zammı 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları artışında etkili olacak. 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 zam kesinleşti. Buna enflasyon farkı eşlik edecek. 6 aylık enflasyon beklentisiyle birlikte memur zammı yüzde 44,42'ye ulaşıyor.

Eğer enflasyon beklentisi gerçek olursa, 2024 evde bakım maaşı 5 bin 98 liradan 7 bin 363 liraya çıkacak.

65 YAŞ AYLIĞI 2024'TE NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye çıkarılmıştı. Enflasyon artış oranı ve maaş katsayısıyla birlikte 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığının 3 bin 390 lira olması bekleniyor.

ENGELLİ MAAŞI 2024'TE NE KADAR OLACAK?

Yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2.811 TL olmuştu. Maaşlara 44,42 artış hesabına göre, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 2.706 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 4.059 TL'ye çıkabilir.

Not: Maaş zamları 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle Ocak ayında netleşecek. Haberimizde bulunan maaşlar tahminidir.

MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı belli oldu. 26 Ağustos'ta ilk toplantısını yapan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, bugün Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirdiği son toplantısında, 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı için ise yüzde 5'lik genel zam artışı kararı verdi.

Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin kararını açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Toplu Sözleşmenin tüm paydaşlar için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi: "Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız Toplu Sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten Konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz."

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