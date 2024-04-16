Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 16 Nisan Euro kaç lira?

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Nisan 2024 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Euro/TL ne kadar olduğu araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Nisan 2024 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 16 Nisan 2024 Euro satış fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar 32,4937 den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Euro 34,6211 den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 40,4637 den satılıyor.

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