EURO KAÇ TL? Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne? DOLAR KAÇ TL?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik attığı adımlar, döviz kurlarındaki hareketliliği hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin açıklamalar, piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. Peki, 5 Mart 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 12:09 itibariyla yüzde -0,05 değer kaybıyla 36,4210'dan işlem görüyor.

Dolar kaç TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,78 artarak 38,9932'dan işlem görüyor.

Euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,38 artışla 46,8011'den satılıyor.

Sterlin ne kadar