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EURO KAÇ TL? Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne? DOLAR KAÇ TL?

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EURO KAÇ TL? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz oranlarına yönelik kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında yer alıyor. Peki, Merkez Bankası dolar ve euro kuru bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? İşte, 5 Mart 2025 CANLI döviz fiyatları ve detaylar…

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine yönelik attığı adımlar, döviz kurlarındaki hareketliliği hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin açıklamalar, piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. Peki, 5 Mart 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 12:09 itibariyla yüzde -0,05 değer kaybıyla 36,4210'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL? Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne? DOLAR KAÇ TL?Dolar kaç TL

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,78 artarak 38,9932'dan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL? Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne? DOLAR KAÇ TL?Euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,38 artışla 46,8011'den satılıyor.

EURO KAÇ TL? Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne? DOLAR KAÇ TL?Sterlin ne kadar

EURO KAÇ TL? Merkez Bankası dolar kurunda son durum ne? DOLAR KAÇ TL?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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