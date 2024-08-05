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Esra Yıldız Kahraman yarı final ne zaman, saat kaçta? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman Olimpiyat Oyunları maçları hangi tarihte?

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Esra Yıldız Kahraman yarı final ne zaman, saat kaçta? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman Olimpiyat maçları ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Peki, Esra Yıldız Kahraman yarı final ne zaman? Esra Yıldız Kahraman Olimpiyat Oyunları maçları hangi tarihte?

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman Olimpiyat Oyunları maçları hangi tarihte olacağı gündeme geliyor. Esra Yıldız Kahraman, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Esra Yıldız Kahraman yarı final ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

ESRA YILDIZ KAHRAMAN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Olimpiyat madalyasını garantileyen Esra Yıldız Kahraman, 7 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.30'da Tayvanlı boksör Lin Yu Ting ile final mücadelesi için ringe çıkacak.

Esra Yıldız Kahraman yarı final ne zaman, saat kaçta? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman Olimpiyat Oyunları maçları hangi tarihte?

ESRA YILDIZ KAHRAMAN KİMDİR?

Esra Yıldız Kahraman, 4 Temmuz 1997 yılında doğdu. Türk boksör, Fenerbahçe SK bünyesinde kariyerine devam etmektedir.

Yıldız, 2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle (2021 yılında yapılan) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alma hakkı kazandı. Türk sporcu böylece, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden oldu. Tokyo'da çıktığı ilk maçında Arjantinli rakibini mağlup eden Yıldız, çeyrek finalde Fin Mira Potkonen'e 3-2 kaybederek elendi. 5 Mayıs 2023 tarihinde kendisi gibi sporcu olan Harun Kahraman ile dünya evine girdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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