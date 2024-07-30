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Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli?

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Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında Malili Marine Fatoumatta Colette Camara'yı 5-0 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Peki, Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli?

2024 Paris Olimpiyatlarında, boks kategorisinde yarışan Esra Yıldız Kahraman'ın hayatı merak ediliyor. Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, rakibini eleyerek son 16 turuna yükseldi. Ardından Esra Yıldız Kahraman kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları gündeme geliyor. Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli sporcu Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

ESRA YILDIZ KAHRAMAN KİMDİR?

Esra Yıldız Kahraman, 4 Temmuz 1997 yılında doğdu. Türk boksör, Fenerbahçe SK bünyesinde kariyerine devam etmektedir.

Yıldız, 2020 Avrupa elemelerinde elde ettiği dereceyle (2021 yılında yapılan) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alma hakkı kazandı. Türk sporcu böylece, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte, Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörlerden oldu. Tokyo'da çıktığı ilk maçında Arjantinli rakibini mağlup eden Yıldız, çeyrek finalde Fin Mira Potkonen'e 3-2 kaybederek elendi. 5 Mayıs 2023 tarihinde kendisi gibi sporcu olan Harun Kahraman ile dünya evine girdi.

Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli?

Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli?

Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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