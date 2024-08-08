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Esra Yıldız Kahraman kaçıncı oldu? Paris Olimpiyatları'nda Esra Yıldız Kahraman bronz madalya mı aldı?

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi yapıldı. Paris Olimpiyatları'nda yer alan Esra Yıldız Kahraman'ın kaçıncı olduğu ve bronz madalya alıp almadığı merak konusu oldu. Kahraman'ın başarısı ve Olimpiyatlar'daki durumu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe- Chatrier Kortu'nda yapılan mücadelede Kahraman, 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı izledi. Peki, Esra Yıldız Kahraman kaçıncı oldu? Paris Olimpiyatları'nda Esra Yıldız Kahraman bronz madalya mı aldı?

ESRA YILDIZ KAHRAMAN KAÇINCI OLDU?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Esra Yıldız Kahraman kaçıncı oldu? Paris Olimpiyatları'nda Esra Yıldız Kahraman bronz madalya mı aldı?

ESRA YILDIZ KAHRAMAN BRONZ MADALYA MI ALDI?

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti ve bronz madalya elde etti.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmasına ilişkin, "Nasip böyleymiş." dedi.

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'ndaki yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazanmasına ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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