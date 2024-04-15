Eş Anlamlı Kelimeler: A'dan Z'ye eş anlamlı kelimeler nelerdir? Eş anlamlı kelimeler sözlüğü! Tüm örnekler ve konu anlatımı!
En anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Eş anlamlı kelimeler Türkçe Dil Bilgisi sınavlarında karşımıza çıkabilen bir konudur. Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler konusunu iyi kavrayarak çıkan soruları doğru bir şekilde yapabiliriz. Peki, eş anlamlı kelimeler nelerdir? Türkçe'de yer alan tüm eş anlamlı kelimeler nelerdir? Eş anlamlı kelimeler sözlüğü!
EŞ ANLAMLI KELİMELER NEDİR?
Yazılış ve okunuşları farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Eş anlamlı kelimeler, cümlede birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik ve bozulma olmaz. Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları cümle içindeki kullanımlarından belli olmaktadır. Bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları da olabilir.
EŞ ANLAMLI KELİMELERE ÖRNEKLER
- kıymet-değer
- baş-kafa
- cevap-yanıt
- aciz-güçsüz
- yıl-sene
- akıl-us
- deprem-zelzele
- aleni-açık
- konuk-misafir
- ün-şöhret
- metot-yöntem
- arzu-istek
- eylem-fiil
- asır-yüzyıl
- araç-vasıta
- idare-yönetim
- uygarlık-medeniyet
- buluş-icat
- olanak-imkan
- amaç-gaye
- ivedi-acele
- aş-yemek
- fakir-yoksul
- kırmızı-al
- imtihan-sınav
- duygu-his
- mesele-sorun
- hasret-özlem
- kelime-sözcük
- ayakkabı-pabuç
- abide-anıt
- ak-beyaz
- hekim-doktor
- kırmızı-al
- soru-sual
- duyuru-ilan
- tane-adet
- öykü-hikaye
- anı-hatıra
- talebe-öğrenci
- ırak-uzak
- kelime-sözcük
EŞ ANLAMLI NE DEMEK?
Eş anlamlı, anlamdaş, müteradif ya da sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan kelimelere denir.
Bu tür kelimeler genelde birbirlerinin yerini tutabiliyor. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.
Bazı eş anlamlı kelimelere örnekler şunlardır:
>>> kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, vasıta-araç.
Öztürkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:
>>> deprem - yer sarsıntısı
Eş anlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eş anlamlı fiiller de mevcuttur:
>>> saklamak - gizlemek, duymak - işitmek
Bileşik isim, deyim ve atasözlerinde yerleşmiş şekilde kullanılan sözcüklerin yerine anlamdaşı kullanılmaz. Örneğin kara bahtlı bileşik sözcüğü yerine siyah bahtlı kullanılmaz.
KISMİ EŞ ANLAMLILIK NEDİR?
Birden fazla anlamı olan sözcüklerde bu anlamlardan biri veya birkaçı başka bir sözcükle eş anlamlı olabilir:
- Pasaportum için resim çektirmeye gidiyorum.
- Okulda bugün fotoğraf çekimi var.
Yukarıdaki ilk örnekte resim sözcüğü fotoğraf anlamında kullanıldığı için eş anlamlı görevi üstlenmiştir ancak "Bugün okuldaki suluboya resim sergisini gezmeye gideceğim." cümlesindeki anlamı fotoğraf değildir.
Kısmî eş anlamlı sözcüklere örnek olarak koymak-bırakmak, göz-çekmece, gezmek-dolaşmak, doğru-gerçek verilebilir.