Eş Anlamlı Kelimeler: A'dan Z'ye eş anlamlı kelimeler nelerdir? Eş anlamlı kelimeler sözlüğü! Tüm örnekler ve konu anlatımı!

En anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Eş anlamlı kelimeler Türkçe Dil Bilgisi sınavlarında karşımıza çıkabilen bir konudur. Eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler konusunu iyi kavrayarak çıkan soruları doğru bir şekilde yapabiliriz. Peki, eş anlamlı kelimeler nelerdir? Türkçe'de yer alan tüm eş anlamlı kelimeler nelerdir? Eş anlamlı kelimeler sözlüğü!

EŞ ANLAMLI KELİMELER NEDİR?

Yazılış ve okunuşları farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Eş anlamlı kelimeler, cümlede birbirleri ile yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik ve bozulma olmaz. Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları cümle içindeki kullanımlarından belli olmaktadır. Bir sözcüğün farklı cümlelerde değişik eş anlamları da olabilir.

EŞ ANLAMLI KELİMELERE ÖRNEKLER

kıymet-değer

baş-kafa

cevap-yanıt

aciz-güçsüz

yıl-sene

akıl-us

deprem-zelzele

aleni-açık

konuk-misafir

ün-şöhret

metot-yöntem

arzu-istek

eylem-fiil

asır-yüzyıl

araç-vasıta

idare-yönetim

uygarlık-medeniyet

buluş-icat

olanak-imkan

amaç-gaye

ivedi-acele

aş-yemek

fakir-yoksul

kırmızı-al

imtihan-sınav

duygu-his

mesele-sorun

hasret-özlem

kelime-sözcük

ayakkabı-pabuç

abide-anıt

ak-beyaz

hekim-doktor

kırmızı-al

soru-sual

duyuru-ilan

tane-adet

öykü-hikaye

anı-hatıra

talebe-öğrenci

ırak-uzak

kelime-sözcük

EŞ ANLAMLI NE DEMEK?

Eş anlamlı, anlamdaş, müteradif ya da sinonim; yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan kelimelere denir.

Bu tür kelimeler genelde birbirlerinin yerini tutabiliyor. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.

Bazı eş anlamlı kelimelere örnekler şunlardır:

>>> kıymet-değer, cevap-yanıt, sene-yıl, medeniyet-uygarlık, imkân-olanak, acele-ivedi, zelzele-deprem, yoksul-fakir, misafir-konuk, sınav-imtihan, yöntem-metot, mesele-sorun, vasıta-araç.

Öztürkçe kelimeler arasında da eş anlamlılık olabilir:

>>> deprem - yer sarsıntısı

Eş anlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eş anlamlı fiiller de mevcuttur:

>>> saklamak - gizlemek, duymak - işitmek

Bileşik isim, deyim ve atasözlerinde yerleşmiş şekilde kullanılan sözcüklerin yerine anlamdaşı kullanılmaz. Örneğin kara bahtlı bileşik sözcüğü yerine siyah bahtlı kullanılmaz.

KISMİ EŞ ANLAMLILIK NEDİR?

Birden fazla anlamı olan sözcüklerde bu anlamlardan biri veya birkaçı başka bir sözcükle eş anlamlı olabilir:

- Pasaportum için resim çektirmeye gidiyorum.

- Okulda bugün fotoğraf çekimi var.

Yukarıdaki ilk örnekte resim sözcüğü fotoğraf anlamında kullanıldığı için eş anlamlı görevi üstlenmiştir ancak "Bugün okuldaki suluboya resim sergisini gezmeye gideceğim." cümlesindeki anlamı fotoğraf değildir.

Kısmî eş anlamlı sözcüklere örnek olarak koymak-bırakmak, göz-çekmece, gezmek-dolaşmak, doğru-gerçek verilebilir.