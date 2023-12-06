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Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman?

6 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Erzurumspor - 24 Erzincanspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Erzurumspor- 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erzurumspor- 24 Erzincanspor maçı ne zaman?

ERZURUMSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Erzurumspor ile 24 Erzincanspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı, 06 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te başlayacak. Bu maç, A Spor kanal(lar)ından canlı olarak izlenebilecek. A Spor'u izlemek için Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanalları kullanabilir ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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