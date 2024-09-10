Eren Elmalı'nın kim olduğu merak ediliyor. A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Eren Elmalı'nın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Türkiye- İzlanda maçında başarılı performans gösteren Eren'in, Süper Lig'de hangi takımda forma giydiği aratılıyor. Peki, Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor?

EREN ELMALI KİMDİR?

Evren Eren Elmalı, 7 Temmuz 2000 doğumlu olup, şu anda Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da ve Türkiye A Milli Takımı'nda sol bek olarak görev yapmaktadır. Eren Elmalı, güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla dikkat çekmekte, hem savunma hem de hücum katkılarıyla futbol dünyasında kendine sağlam bir yer edinmektedir.

EREN ELMALI'NIN KARİYERİ

Kartalspor ve Kasımpaşa'nın genç takımlarında futbola başlamıştır. 2019 yılında Kasımpaşa ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2019-20 sezonunda TFF 1. Lig ekiplerinden Silivrispor'da kiralık olarak oynamıştır. 2020-21 sezonunda Kasımpaşa'ya döndü ve 11 Ocak 2021 tarihinde Alanyaspor'a karşı oynanan Süper Lig maçında ilk kez profesyonel olarak sahaya çıkmıştır. 17 Temmuz 2022 tarihinde 3 yıllık sözleşme ile Trabzonspor'a transfer olmuştur.Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi maçları için A Milli Takım'a çağrılmıştır.