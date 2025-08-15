Eray Yazgan kimdir? Eray Yazgan nereli, kaç yaşında?

Eray Yazgan, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi mezunu olan Yazgan, reklamcılıkta özellikle açıkhava alanında uzmanlaşmıştır. Peki, Eray Yazgan kimdir? Eray Yazgan nereli, kaç yaşında?.

Eray Yazgan, reklamcılık sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan bir isim olup, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. Eğitimini Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Yazgan, özellikle açıkhava reklamcılığı alanında uzmanlaşarak bu alanda önemli projelere imza atmıştır. Eray Yazgan ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERAY YAZGAN KİMDİR?

20 Kasım 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Eray Yazgan, köklü bir eğitim geçmişine sahiptir. İlköğrenimini tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi'nde eğitim almış, ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini başarıyla bitirmiştir. Henüz lise yıllarındayken çalışma hayatına adım atan Yazgan, genç yaşlardan itibaren iş dünyasında aktif rol almaya başlamıştır. Kariyerine reklamcılık sektöründe yönelen Yazgan, özellikle açıkhava reklamcılığı alanında uzmanlaşarak sektörde önemli projelere imza atmıştır. Zamanla bu alanda tanınan bir isim haline gelen Eray Yazgan, profesyonel birikimi ve girişimci kimliğiyle iş dünyasında saygın bir konuma ulaşmıştır.

ERAY YAZGAN KAÇ YAŞINDA?

Eray Yazgan, 20 Kasım 1975 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 50 yaşında olan Yazgan, uzun yıllardır reklamcılık sektöründe aktif olarak yer almakta ve aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü'nde Genel Sekreterlik görevini sürdürmektedir. Eğitim hayatını Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Yazgan, iş dünyasındaki tecrübesiyle dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.

ERAY YAZGAN NERELİ?

Eray Yazgan, 1975 yılında İstanbul'da doğmuştur ve aslen İstanbulludur. Eğitim hayatını da doğup büyüdüğü şehirde sürdüren Yazgan, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Uzun yıllardır İstanbul merkezli iş dünyasında faaliyet gösteren Yazgan, özellikle reklamcılık ve medya alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde görev alarak spor camiasında da aktif bir rol üstlenmiştir.

