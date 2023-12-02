Birçok oyuncu tarafından tercih edilmekte olan oyun plaformları arasında Epic Games yer alıyor ve yaşanan sorunların ardından Epic Games çöktü mü? Sorusu, konu hakkında ilk akla gelen soru oluyor. Peki, Epic Games çöktü mü? Epic Games neden açılmıyor, sorun mu var?

Epic Games çöktü mü? Epic Games neden açılmıyor, sorun mu var?

Steam geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de dolar kuruna geçerek birçok oyunun fiyatının zamlanmasına yol açtı. Epic Games ise hala Türk lirası üzerinden fiyatlandırma yapıyor. Platform ayrıca her haftanın klasiği olarak oyun dağıtmaya devam ediyor. Peki, Epic Games çöktü mü? Epic Games neden açılmıyor, sorun mu var?

EPİC GAMES ÇÖKTÜ MÜ?

2 Aralık tarihleri arasında yer almakta olan verilere göre Epic Games Store'da herhangi bir nedenden dolayı şikayet raporlarının oranını aşağıda yer almakta olan grafik üzerinde görebilirsiniz. Grafikte yer almakta olan bilgilere göre Epic Games Store'Da erişim sorunları yaşanmakta. Epic Games Store için son 24 saat içerisinde yapılan raporlama grafiği;