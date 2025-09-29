Enpara kullanıcıları, 27 Eylül 2025 tarihinde banka tarafından gerçekleştirilen ani IBAN değişikliğiyle karşılaştı. QNB'den bağımsız olarak faaliyetini sürdüren Enpara'nın açıklamalarına rağmen, yüz binlerce kullanıcı ödemelerinin geri döndüğünü ve bazı işlemlerde aksaklık yaşandığını bildirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Enpara çöktü mü? Enpara'da neden İBAN bilgileri değişti? Enpara'da yanlış İBAN sorunu nasıl çözülür?

ENPARA IBAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Enpara, QNB Finansbank'tan ayrılarak bağımsız bir banka olarak faaliyet göstermeye başlamış ve müşterilerinin IBAN numaralarını 27 Eylül 2025 tarihinde güncelledi. Bu değişiklik, bazı kullanıcılar için ödeme alımında sorunlara yol açtı. Ancak, IBAN değişikliğini iptal etmek mümkün değil. Banka, eski IBAN'lara gelen ödemelerin 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Eski IBAN'ınıza gelen ödemelerin yeni hesabınıza aktarılmasını istemiyorsanız, bu talebinizi Enpara Çözüm Merkezi'ne iletmeniz gerekmektedir. Ancak böyle bir durumda, eski IBAN'a yapılan ödemelerin iade edilme ihtimali bulunmaktadır. Ayrıca, bu süreçte ödeme yapan tarafın onayı da gerekebilir.

ENPARA IBAN DEĞİŞİKLİĞİ SORUNLARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

IBAN değişikliğinin ardından, eski IBAN'ınıza yapılan ödemelerin yeni hesabınıza geçmemesi durumunda şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Enpara Müşteri Hizmetleriyle İletişime Geçin

Enpara'nın çağrı merkezi, e-posta veya mobil uygulama üzerinden destek talebinde bulunun. Sorununuzu detaylıca anlatmak için iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

2. Sorunu Detaylı Şekilde Anlatın

Eski IBAN'a yapılan ödemelerin hesabınıza aktarılmadığını belirtin ve yaşadığınız problemi net şekilde açıklayın.

3. Gerekli Evrakları Hazırlayın

Ödemeye ilişkin dekontlar, bildirimler veya ilgili belgeleri müşteri hizmetlerine iletmeniz sürecin hızlanmasına yardımcı olur.

4. Alternatif Çözüm Talep Edin

Ödemelerin iadesi, yeni IBAN'a aktarılması ya da farklı bir çözüm için talepte bulunun.

Enpara, müşteri memnuniyetine önem vererek sorununuzu çözmek için destek sağlayacaktır.

NEDEN ESKİ IBAN'A PARA GÖNDERİLEMİYOR?

IBAN değişikliği sonrası bazı kullanıcılar eski IBAN numarasına para gönderemiyor. Bunun başlıca sebepleri:

Eski IBAN'ın Kullanım Dışı Kalması:

Enpara'nın IBAN değişikliği ile eski IBAN'lar geçersiz hale geldi, bu yüzden eski IBAN'a yapılan ödemeler geri dönüyor.

SWIFT Kayıtlarının Güncellenmemesi:

Enpara, hesap taşıma sürecinde SWIFT kayıtlarını tam olarak güncellemediği için özellikle yurt dışından gelen ödemelerde sorun yaşanabiliyor. Bu da "SWIFT sisteminde böyle bir hesap bulunamadı" uyarısına neden oluyor.

EFT ve SWIFT İşlemlerinde Kesintiler:

Devir sürecindeki teknik aksaklıklar sebebiyle bazı EFT ve SWIFT transferleri geri dönmüş veya gecikmiştir. Banka tarafından verilen "90 gün para aktarım garantisi" tam olarak uygulanamamıştır.

SORUNLARA KARŞI ÖNERİLER

Yeni IBAN Numaranızı Güncelleyin:

Enpara Bank Cep Şubesi uygulaması üzerinden yeni IBAN numaranızı öğrenin ve ödeme yapacak kişilere bu bilgiyi iletin.

Özellikle yurt dışından ödeme alıyorsanız, Enpara'nın SWIFT sistemine kayıtlı olduğundan emin olun. Gerekirse banka ile iletişime geçerek kayıt işlemini tamamlayın.

Para Gönderenlerle İletişime Geçin: