Engellilere Vergi Avantajları: 2026 İndirimleri ve Muafiyetler

Anayasa'nın 61. maddesi, devletin engellilerin korunmasını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alacağını ve bu amaçla gerekli teşkilat ve tesisleri kuracağını hüküm altına alıyor. Bu doğrultuda engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata katılımını kolaylaştırmak, engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla vergi mevzuatında düzenlemeler yapıldı. Gelir Vergisi Kanunu'ndaki engellilik indirimi; engelli ücretliye, bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretliye, engelli serbest meslek erbabına ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabına kolaylıklar sağlıyor.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 31. maddesine göre, çalışma gücünün asgari yüzde 80'ini kaybedenler birinci derece, yüzde 60'ını kaybedenler ikinci derece, yüzde 40'ını kaybedenler üçüncü derece engelli sayılıyor. 2026 yılı itibarıyla aylık engellilik indirimi tutarları birinci derece için 12.000 TL, ikinci derece için 7.000 TL ve üçüncü derece için 3.000 TL olarak belirlendi. Bu tutarlar engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından; serbest meslek erbabında ise beyan edilecek yıllık gelirden indiriliyor.

Engellilik indiriminden engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunanlar yararlanıyor. Bakmakla yükümlü olunan kişi, engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları kapsıyor; çocuklarda yaş sınırı aranmıyor. Başvurular Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla ya da bir dilekçe ve belgelerle defterdarlıklara, vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesine, bulunmayan ilçelerde mal müdürlüklerine yapılabiliyor. Engelli hizmet erbabından işverenden alınacak çalıştığına dair yazı, kimlik fotokopisi ve sağlık kurulu raporu istenirken; bakmakla yükümlü olunan engelli için ayrıca bakmakla yükümlülüğü gösteren belge gerekiyor. Serbest meslek erbabı için vergi kimlik numarasını gösteren vergi levhası fotokopisi de ekleniyor.

Yetkili hastanelerce düzenlenen ve Merkez Sağlık Kurulunca çalışma gücünün asgari yüzde 40'ını kaybettiği karara bağlanan engelli sağlık kurulu raporları dikkate alınıyor. 2007 ve sonrasında ilgili yönetmeliğe uygun düzenlenmiş raporlar da Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmek üzere kabul ediliyor. Başka amaçlarla alınmış ve Merkez Sağlık Kurulunca değerlendirilmemiş raporlarla engellilik indiriminden yararlanılamıyor. Diğer kurumların sevki sonucu alınan ve engelli sağlık kurulu raporu formatına uygun raporlar geçerli sayılıyor. İş yeri değiştiren ücretliler, yeni iş yerlerinin adreslerini bildirdiklerinde yeniden rapor almadan işlem yaptırabiliyor; il sınırı dışına gidenler de aynı şekilde hareket edebiliyor.

Malul ve engellilere, belirli büyüklüğü aşmayan ve belirlenmiş özelliklere sahip taşıt alımında ÖTV istisnası sağlanıyor; istisnadan her on yılda bir kez yararlanılabiliyor. Engellilerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş araç-gereçler ile özel bilgisayar programlarının teslimi KDV'den istisna. Örneğin görme engellilerin kullandığı baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik engellilerin kullandığı tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar ile özel bilgisayar programları bu kapsamda değerlendiriliyor. Binek otomobili ve diğer nakil vasıtaları araç-gereç kapsamında sayılmıyor. Engelli olmayanların da kullanabildiği araç ve gereçler istisna kapsamında değil. Ayrıca yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetlere yüzde 10 indirimli KDV uygulanıyor.

Emlak vergisinde ise Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olan engelliler, indirimli bina vergisi oranı olan sıfır uygulamasından yararlanıyor. Meskeninde bizzat oturma şartı aranmadığından, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip başka yerde ikamet eden engelliler de diğer şartları taşımaları kaydıyla sıfır oranlı emlak vergisinden faydalanarak emlak vergisi ödemiyor.

Kaynak: Haber Merkezi