Enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Şubat enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verilerinin açıklanma zamanı, ekonomiyle ilgilenen birçok vatandaş tarafından merak konusu haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak olan şubat ayı enflasyon verileri, ekonomik gelişmelerin yakından takip edilmesi gereken bir döneme işaret ediyor. Bu veriler, kira artış oranları gibi önemli ekonomik göstergeler üzerinde de etkili olacak. Bu veriler, işyerlerinin kira zam oranlarını belirlemelerinde önemli bir rol oynayacak. Peki, enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Şubat enflasyon rakamları ne oldu? Detaylar haberimizde...

ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, Şubat ayı enflasyon verileri 4 Mart 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da yani bugün açıklanacak.

BAKAN ŞİMŞEK ENFLASYON İLE İLGİLİ NE SÖYLEMİŞTİ?

Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun dünyada da Türkiye'de de önemli bir sorun olduğunun altını çizerek, "Ortaya koyduğumuz programla biz tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde, siz çok daha rahat bir şekilde konut alabileceksiniz. Çünkü konut kredisi alabileceksiniz. AK Parti hükümetleri öncesi, konut kredisi yok denecek kadar azdı" dedi.