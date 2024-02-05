TÜİK Ocak 2024 enflasyon oranı açıklanmasının ardından, enflasyon farkı 2024 ne zaman yatacağı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Enflasyon farkı 2024 ne zaman yatacak? TÜİK Ocak 2024 enflasyon oranı açıklandı!

ENFLASYON FARKI 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Verilere göre ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6,7 artarak yüzde 64,86 oldu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 6,7 ARTTI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.