Encornets Farcis tarifi! Masterchef Encornets Farcis nedir, nasıl yapılır, tarif için gerekli malzemeler nelerdir? Encornets Farcis hangi ülkeye ait?

Masterchef 8 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Encornets Farcis yapmasını istendi. Peki Masterchef Encornets Farcis nasıl yapılır? Encornets Farcis için gerekli malzemeler nelerdir? Encornets Farcis tarifi! Encornets Farcis nasıl yapılır? Encornets Farcis tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Encornets Farcis tarifi oldu. Peki en güzel Encornets Farcis tarifi nasıldır? Encornets Farcis nasıl yapılır? Encornets Farcis için gerekli malzemeler nelerdir? Encornets Farcis tarifi! Encornets Farcis nedir, ne demek? Masterchef Encornets Farcis nasıl yapılır? Encornets Farcis hangi ülkenin yemeğidir? Encornets Farcis hangi ülkeye ve yöreye aittir? Encornets Farcis hangi ülkenin yemeği? Encornets Farcis ne demektir? İşte detaylar...

ENCORNETS FARCİS NEDİR, NE DEMEK? ENCORNETS FARCİS HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Encornets Farcis, Fransız mutfağına ait popüler bir yemektir ve dolma olarak hazırlanan kalamar (encornets) içerir.

ENCORNETS FARCİS İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

6-8 adet büyük boy kalamar (encornets)

1 su bardağı kalamar tentaküllerinin doğranmış kısmı

1 su bardağı pirinç

1 büyük soğan (doğranmış)

2 diş sarımsak (doğranmış)

1/4 su bardağı zeytinyağı

1/4 su bardağı beyaz şarap

1/4 su bardağı domates sosu veya rendelenmiş domates

1 çay bardağı taze doğranmış maydanoz

Tuz ve karabiber

Limon dilimleri (servis için)

ENCORNETS FARCİS NASIL YAPILIR?

Kalamarları temizleyin: Kalamarların iç kısımlarını çıkarın ve yıkayın. Tentakülleri ayırın ve doğrayın. Kalamarların iç kısımlarını yıkayın ve kurulayın.

İç harcı hazırlayın: Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Soğanı ve sarımsağı ekleyerek yumuşayana kadar kavurun. Doğranmış tentakülleri ekleyin ve kavurmaya devam edin. Pirinci ekleyin ve pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Beyaz şarap ve domates sosunu ekleyerek karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Maydanozu da ekleyerek karıştırın.

Kalamarları doldurun: Hazırladığınız iç harç ile kalamarları doldurun. Kalamarları fazla sıkmadan hafifçe doldurun. Açık uçlarını kürdan veya dikiş iğnesi ile kapatın.

Fırın tepsisini hazırlayın: Fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin. Dolma kalamarları tepsinin içine yerleştirin.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) fırında dolma kalamarları yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Kalamarlar yumuşak ve pişmiş olmalıdır.

Servis: Fırından çıkan dolma kalamarları limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

Encornets Farcis yemeği artık servise hazır! Yanında pilav veya sevdiğiniz bir garnitür ile sunabilirsiniz. Afiyet olsun!