En düşük memur maaşı ne kadar 2024? Zamlı maaş hangi ay alınır? En düşük ve en yüksek memur maaşı!

En düşük memur maaşı ne kadar olacağı gündeme gelirken Polis, öğretmen, memur maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. En düşük ve en yüksek memur maaşı gündeme geliyor. 2024'te geçerli olacak asgari ücret yüzde 49'luk zamla 17 bin 2 lira olarak belirlendi. En düşük memur maaşı ne kadar 2024? Zamlı maaş hangi ay alınır? En düşük ve en yüksek memur maaşı! Detaylar haberimizdedir...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2024?

Aralık ayı verisi ve refah payı eklemesiyle bu oranın yüzde 50'lere çıkması bekleniyor. Memur zammı, emekli içinde referans olacak. Yüzde 50'lik zamma göre en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 TL'ye, en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı da 11 bin 250 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında memur ve memur emeklisi zammı yüzde 47'ye çıkacak. Refah payı eklenmesiyle bu oranın yüzde 50'ye çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da bu yönde. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Memurun biliyorsunuz toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var. Aldığı bir artış var, artı enflasyon farkı var. Bu da oldukça önemli bir rakama gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu memur emeklisine de zaten yansımış olacak. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." dedi.

MEMUR ZAMMI EMEKLİ İÇİN REFERANS OLACAK

Memur zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam için referans olacağı söyleniyor. Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilere de yüzde 50 zam yapılması gündemde.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 50'lik zamma göre en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 liradan 14 bin 800 liraya, en düşük memur maaşı ise 22 bin TL'den 33 bin TL'ye yükselecek. En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ise 7 bin 500 TL'den 11 bin 250 liraya çıkacak.