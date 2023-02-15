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En çok bağışı kim yaptı? En yüksek deprem bağışını kim, hangi şirket, hangi firma yaptı? En yüksek deprem bağışını kim yaptı?

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En çok bağışı kim yaptı? En yüksek deprem bağışını kim, hangi şirket, hangi firma yaptı? En yüksek deprem bağışını kim yaptı?

Depremzedelere yardım toplanan ortak yayında birçok iş insanı ve şirket bağış yapmaya devam ediyor. Peki, En çok bağışı kim yaptı? En yüksek deprem bağışını kim, hangi şirket, hangi firma yaptı? En yüksek deprem bağışını kim yaptı? Rekor bağışı kim, hangi şirket yaptı?

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EN ÇOK BAĞIŞI KİM YAPTI?

Şimdiye kadar en yüksek bağışı 30 milyar TL ile Merkez Bankası yaptı. İkinci sırada 20 milyar TL'lik bağış ile Ziraat Bankası yer aldı.

ORTAK YAYIN HANGİ KANALLARDA VAR?

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor.

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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