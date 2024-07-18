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Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor?

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Emre Mor kim? Emre Mor kaç yaşında ve nereli? Emre Mor hangi takımda oynuyor? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor soruları transfer döneminde merak edilen sorulardan. Peki Emre Mor kimdir?

Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor kimdir? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? Emre Mor hangi takımlarda oynadı? Emre Mor ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

EMRE MOR KİMDİR?

24 Temmuz 1997 yılında Brønshøj, Danimarka'da Makedonya asıllı anne ile Uşaklı Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Baba Ersoy Mor, Kopenhag'da restoran işletiyor.

Futbol kariyerine Danimarka'nın Lyngby FK takımında başladı. 2015 yılının Ocak ayında Lyngby kulübü tarafından yeteneğinin yetersiz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak durumunda kaldı. Bonservissiz olarak Danimarka'nın Farum merkezli futbol kulübü FC Nordsjælland takımı ile anlaştı.

2015 yılında Nordsjælland ile ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. 2016 sezonunda 13 maça çıkıp 2 gol attı. 2016 'da Borussia Dortmund'a transfer oldu ancak Alman devinde isteneni veremeyince 2017'de 12.5 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya transferi gerçekleşti. Türk Milli Takımı forması ile toplamda 22 maça çıktı. Ayrıca, Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2016'ya gidecek kadroya da seçildi.

Emre Mor, altyapı olarak; 2001-2006 yıllarında Brønshøj Boldklub'da, 2006-2015 yıllarında Lyngby BK'de, 2015-2016 yıllarında FC Nordsjælland takımında oynadıktan sonra yine ilk kez profesyonel olarak 2016 yılında FC Nordsjælland takımıyla sahaya çıktı. Ardından sırasıyla; 2016-2017 yıllarında Borussia Dortmund'da, Celta Vigo'da ve son olarak Fenerbahçe'de top koşturuyordu.

Fenerbahçe de orta saha mevkiinde forma giyen oyuncu, 169 cm boyunda ve 64 kilodur. Sol ayağını kullananan futbolcu, bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkıp, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Emre Mor, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor?

Haberler.com / Betül Cirit - Gündem

Borussia Dortmund Fenerbahçe Emre Mor Gündem Spor Haberler

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