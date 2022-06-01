Emre Bey kimdir? Balkan Ninnisi Ertan'ı Emre Bey nereli ve kaç yaşında? - Haberler

Emre Bey kimdir? Balkan Ninnisi Ertan'ı Emre Bey nereli ve kaç yaşında?
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TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Balkan Ninnisi oyuncuları sosyal medyada ilgi görüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Emre Bey, Ertan karakterini canlandırıyor. Peki, Emre Bey kimidir? Balkan Ninnisi Ertan'ı Emre Bey nereli ve kaç yaşında? Emre Bey hayatı ve biyografisi nedir?
TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Balkan Ninnisi oyuncuları sosyal medyada ilgi görüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Emre Bey, Ertan karakterini canlandırıyor. Peki, Emre Bey kimidir? Balkan Ninnisi Ertan'ı Emre Bey nereli ve kaç yaşında? Emre Bey hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
EMRE BEY KİMDİR?
İstanbul doğumlu Emre Bey, 9 Mayıs 1997 yılında dünyaya geldi. Oyunculuğa ilgisi üzerine Craft Oyunculuk Atölyesi'nde Devrim Yalçın'dan oyunculuk eğitimi aldı. ilk televizyon deneyimini ise 'Aşk Zamanı' adlı dizide 'Can' karakteri ile yaşamıştır.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2018 – Elimi Bırakma (Arda)
2017 – Adı Efsane (Kıvanç)
2015 – Aşk Zamanı (Can)
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