Empoze etmek ne demek? TDK'ye göre empoze etmek ne anlama gelir? - Haberler

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Empoze etmek ne demek? TDK'ye göre empoze etmek ne anlama gelir?

Empoze etmek ne demek? TDK'ye göre empoze etmek ne anlama gelir?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen empoze etmek kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Empoze etmek ne demek? TDK'ye göre empoze etmek ne anlama gelir?

 - Güncelleme:

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan empoze etmek, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Empoze etmek ne demek? TDK'ye göre empoze etmek ne anlama gelir? Detaylar haberimizdedir…

EMPOZE ETMEK NE DEMEK?

Empoze etmek özellikle bir düşünceyi, bir görüşü birine zorla, baskı kurarak benimsetmek, dayatmak ve zorla kabul ettirmek anlamına geliyor.

TDK'YE GÖRE EMPOZE ETMEK NE ANLAMA GELİR?

Empoze etmek, "dayatmak" anlamındaki empoze etmek birleşik fiilinde geçen bir sözdür.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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