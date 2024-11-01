Emlakçılar, cezadan kurtulmanın yolunu ilanları silip yeniden yüklemekte buldu

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarını, fiyatlarda istikrarı sağlamak için sıkı kontrol altına aldı. Eylül ayı içinde yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı tespit edilen 117 emlak işletmesine toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulandı. bunun üzerine Türkiye genelinde emlakçılar cezadan kurtulmak için yeni bir yol buldu. Mevcut ilan üzerinden artış yaptığı zaman Bakanlığa yakalanacaklarını bilen emlakçılar, yayında olan ilanları siliyor, yeni fiyatla yeni bir ilan girişi yapıyor.

"AYNI EV İÇİN FOTOĞRAFLARI BİLE DEĞİŞTİRİYORLAR"

Hürriyet'in haberine göre emlak ilanlarında 'sil-yeniden ekle' modelinin son haftalarda sıkça uygulandığını dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Aynı ilan üzerinden fiyat artışı yapılınca yakalanma olasılığı çok yüksek, o yüzden silip yeniden eklemeyi seçiyorlar. Hatta ilan fotoğrafları aynı olursa da yakalanacakları için onu da değiştiriyorlar. Ama burada unutulmaması gereken nokta şu; evin değerini emlakçı değil ev sahibi belirliyor. Fırsatçılık yapıp gerçek dışı fiyat artışı yapan emlak ofisi varsa elbette ceza alsın. Ama o fiyatı talep eden ev sahibine de aynı ceza uygulansın" diye konuştu.

"EMLAK İLANLARINDA YENİ DÖNEM 1 OCAK'TA BAŞLAYACAK"

Öte yandan emlak ilanlarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak. 15 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek ve taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak.

BAKAN BOLAT: AMAÇ ADİL PİYASA OLUŞTURMAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan gerçeklikten uzak spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere bakanlığımızca çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir" dedi. Bu kapsamda, 31 Ağustos'ta yayımlanan yönetmelik kapsamında, sitelere ilan verenlere, kimlik ve yetki doğrulaması yapması yükümlülüğünün getirildiğini ve bunun 1 Kasım'da yürürlüğe girdini hatırlattı.