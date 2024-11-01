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Emlakçılar, cezadan kurtulmanın yolunu ilanları silip yeniden yüklemekte buldu

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Emlakçılıkta fahiş fiyat artışının önüne geçmek için yapılan düzenlemelerin ardından emlakçılar bu kez cezadan kurtulmak için yeni bir yol buldu. Aynı ilan üzerinde fiyat değişikliği yapmaktan kaçınan emlakçılar, ilanı silip, aynı evi yüksek fiyatla yeniden sisteme yüklüyor.

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarını, fiyatlarda istikrarı sağlamak için sıkı kontrol altına aldı. Eylül ayı içinde yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı tespit edilen 117 emlak işletmesine toplam 11 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulandı. bunun üzerine Türkiye genelinde emlakçılar cezadan kurtulmak için yeni bir yol buldu. Mevcut ilan üzerinden artış yaptığı zaman Bakanlığa yakalanacaklarını bilen emlakçılar, yayında olan ilanları siliyor, yeni fiyatla yeni bir ilan girişi yapıyor.

"AYNI EV İÇİN FOTOĞRAFLARI BİLE DEĞİŞTİRİYORLAR"

Hürriyet'in haberine göre emlak ilanlarında 'sil-yeniden ekle' modelinin son haftalarda sıkça uygulandığını dile getiren Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Aynı ilan üzerinden fiyat artışı yapılınca yakalanma olasılığı çok yüksek, o yüzden silip yeniden eklemeyi seçiyorlar. Hatta ilan fotoğrafları aynı olursa da yakalanacakları için onu da değiştiriyorlar. Ama burada unutulmaması gereken nokta şu; evin değerini emlakçı değil ev sahibi belirliyor. Fırsatçılık yapıp gerçek dışı fiyat artışı yapan emlak ofisi varsa elbette ceza alsın. Ama o fiyatı talep eden ev sahibine de aynı ceza uygulansın" diye konuştu.

"EMLAK İLANLARINDA YENİ DÖNEM 1 OCAK'TA BAŞLAYACAK"

Öte yandan emlak ilanlarında yeni dönem 1 Ocak'ta başlayacak. 15 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan ve 1 Ocak 2025 tarihinde zorunlu hale gelecek olan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) emlak işletmelerinin ilan girebilmesi için taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi olması gerekecek ve taşınmaz sahibince e-Devlet üzerinden emlakçının yetkilendirilmiş olması zorunlu olacak.

BAKAN BOLAT: AMAÇ ADİL PİYASA OLUŞTURMAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gayrimenkul sektöründe son dönemde yaşanan gerçeklikten uzak spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere bakanlığımızca çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir" dedi. Bu kapsamda, 31 Ağustos'ta yayımlanan yönetmelik kapsamında, sitelere ilan verenlere, kimlik ve yetki doğrulaması yapması yükümlülüğünün getirildiğini ve bunun 1 Kasım'da yürürlüğe girdini hatırlattı.

Emlakçılar, cezadan kurtulmanın yolunu ilanları silip yeniden yüklemekte buldu
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Emlak
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Enflasyon düşmez bu ülkede ahlaktav edepten nasibini almayan insanlar oldukça denetlenmeyen ve hertürlü fırıldağı çeviren piyasanın yükselmesine neden olan emlakçılar oldukça görevini yapmayan bir maliye bakanlığınıda bunlara eklersek olan alttaki insanlara olur şuanda aynen böyle oluyor maliye neden emlak satış sitelerini ilanları denetlemiyor az önce yukarda örnek verdim Aliağadaki kiralık yada satlık ev ilanlarını incelesinler nasıl bir haftada fiyatlar artırılıyor görsünler ama nerde...

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Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Maliye bakanlığı ve o bakanlıktan maaşını alan onbinlerce memur ne yazıkki aldıkları maaşı haketmiyorlar çünkü bir ülkede enflasyonu düşürmenin yollarından biride denetimdir emlak piyasasında kesinlikle denetim yapılmıyor on gündür aynı fiyat olan ev bir bakıyorsunki onbirinci gün üzerine beşyüzbinlira koymuş ne oldu on gün içinde hesap soran yoktur herkes emlakçı oldu Aliağadaki ilanları denetlesinler emlakçılar halkı sömürüyor haketmedikleri kazançlar elde ediyorlar kiralar yine öylesine .

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bas hirsiz olursa vatandasta uyar demisti reis iktidar olmadan buyuk.lider dedigi cikti.

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Haber YorumlarıAdem Varlı:

devletimiz nasıl bu kişilerin önüne geçemez bu hayinleri yüzünden insanlar ev sahibi olamıyor 3 sene. den beri devletimiz bunlara bişe yapamadı. önlem alamadı. ev araba. arsa gıda.

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