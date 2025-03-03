Emine Alangoya kimdir? İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya nereli, kaç yaşında?

Geçtiğimiz sene Koç Holding'in eski yöneticilerinden ve Türk iş dünyasının saygın isimlerinden İnan Kıraç ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde hayatını birleştiren Emine Alangoya, İnan Kıraç'ın vefat haberinin ardından kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. 87 yaşında hayata veda eden İnan Kıraç'ın ardından, eşi Emine Alangoya'nın kim olduğu, kariyeri ve hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Emine Alangoya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, merak edilenler…

EMİNE ALANGOYA KİMDİR?

Türk iş dünyasında özellikle Koç Holding bünyesindeki uzun soluklu kariyeriyle tanınan Emine Alangoya, 1949 doğumludur. Emine Alangoya, 1970 yılında Koç Holding'de Mali İşler Grubu Yetiştirme Elemanı olarak iş hayatına adım atmıştır. Koç Holding'in finans grubunda yaklaşık 53 yıl görev yapmış, bu süre zarfında 43 yıl boyunca Muhasebe Müdürü ve Direktörü pozisyonlarında çalışmıştır.

Özellikle Koç Holding'in halka arzı gibi kritik süreçlerde önemli rol oynayan Emine Alangoya, finans dünyasında saygın bir yere sahip olmuştur.

Emine Alangoya ve İnan Kıraç

İlk evliliğini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Profesörü olan Prof. Dr. Yavuz Alangoya ile yapan Emine Alangoya'nın bu evlilikten iki kızı bulunmaktadır. Kızlarından biri İnan Kıraç Vakfı'nda, diğeri ise Kıraça Holding'de görev yapmaktadır. Prof. Dr. Yavuz Alangoya, aynı zamanda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de görev yapmış ve 2016 yılında hayatını kaybetmiştir.

2024 yılında Emine Alangoya, Türk iş dünyasının önemli isimlerinden İnan Kıraç ile Büyükçekmece Nikah Dairesi'nde dünya evine girmiştir. İnan Kıraç'ın 2025 yılındaki vefatının ardından Emine Alangoya, hem kişisel hayatı hem de iş dünyasındaki geçmişiyle yeniden gündeme gelmiştir.