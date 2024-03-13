Emin Tezcan kimdir? Gelecek Partisi Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı Emin Tezcan kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı Emin Tezcan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Emin Tezcan kimdir? Gelecek Partisi Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı Emin Tezcan kaç yaşında, nereli?
Emin Tezcan kimdir? Gelecek Partisi Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı Emin Tezcan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı Emin Tezcan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Emin Tezcan kimdir? Gelecek Partisi Konya Taşkent Belediye Başkan Adayı Emin Tezcan nereli? Detaylar haberimizdedir…
EMİN TEZCAN KİMDİR?
Emin Tezcan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Konya Taşkent Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.