Emin Çapa kimdir? Emin Çapa kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emin Çapa biyografisi ve hakkında bilgiler

KOCAELİ (Haberler.com) - Emin Çapa kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TEDx konuşmasıyla tanınan Emin Çapa günümüzde bazı açık oturum programlarına katılmaktadır. Peki Emin Çapa kimdir? Ne iş yapar, nerede çalışır, mesleği ne, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç? Tüm bilgiler haberimizde

EMİN ÇAPA KİMDİR?

Emin Çapa 1967 yılı İzmit doğumlu ekonomist, gazeteci ve TV programcısıdır. Emin Çapa İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünde okudu. Ardından ekonomiye yöneldi. Üniversiteye başladığı yıllarda Hürriyet gazetesinde stajyer olarak çalıştı.

Emin Çapa doğum tarihi : 1967

Emin Çapa kaç yaşında : 53 yaşında

Emin Çapa nereli : İzmit (Kocaeli) doğumlu

Emin Çapa mesleği ne : Ekonomist, gazeteci

Akabinde Tempo Dergisi'nde ekonomi muhabiri olarak işe başladı. Emin Çapa Türkiye'nin ilk özel radyolarından birisi olan Genç radyonun kurucularından birisidir. Bir süre TİSK'te çalışan Emin Çapa, Sabah gazetesinde 5 yıl ekonomi muhabirliği yaptı ve burada köşe yazıları yazdı. Akabinde TÜSİAD'da başkan danışmanı olarak çalıştı.

Emin Çapa, 1999 yılı kasım ayından 2018-2019 yıllarına kadar CNN Türk'te çalışmıştı. Burada editör olarak iş hayatına başlayan Emin Çapa zamanla Ekonomi haber müdürlüğüne kadar yükseldi. CNN Türk'te "Dünyanın 1001 Hali" programının sunuculuğunu yaptı.

Günümüzde ise bazı açık oturum programlarına katılmaktadır. Halk TV'de program sunuculuğu da yapan Emin Çapa'nın ünlenmesi TEDx konuşmasıyla oldu. TEDx konuşmasında yaptığı etkili konuşma ile ülke çapında büyük bir ün kazandı diyebiliriz.

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