Emekliye seyyanen zam olacak mı? 2026 emekli maaş zammı ne kadar olacak? İlk kulis bilgisi!

Güncelleme:
2026 yılı yaklaşırken milyonlarca emekli, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. TÜİK'in ekim ayı enflasyon verileri ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri, en düşük zam oranını yüzde 10,25 olarak garanti altına aldı. Peki, emekliye seyyanen zam olacak mı? 2026 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Kulislerden gelen ilk bilgiler haberimizde...

Ocak 2026 maaş zammı, milyonlarca emekli ve memurun gündeminde. TÜİK'in ekim verileri ve Merkez Bankası'nın revize tahminleri, taban zam oranını yüzde 10,25 olarak garanti altına aldı. Eski SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, zam senaryolarını ve refah payı beklentilerini değerlendirdi. Peki, emekliye seyyanen zam olacak mı? 2026 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

OCAK 2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2026 yılı Ocak ayında emekli maaşları otomatik olarak güncellenecek. Temmuz-Ekim kümülatif enflasyonu yüzde 10,25 olarak gerçekleşti ve bu oran, taban zam olarak tüm emekliler için garanti altına alındı.

Örnek maaş artışları:

16.881 TL → Yaklaşık 18.611 TL

19.670 TL → En az 21.686 TL

23.400 TL → Yaklaşık 25.799 TL

Karakaş, "Son iki ayın verileri ne olursa olsun her emekli maaşı otomatik olarak yüzde 10,25 oranında artacak" diyor.

TÜİK VERİLERİ VE ENFLASYONUN ETKİSİ

TÜİK'in ekim ayı verileri, emekli maaşları zam oranının belirlenmesinde kritik rol oynadı. Temmuz-Ekim kümülatif artışı yüzde 10,25'e ulaştı ve Ocak 2026 için taban zam garantilendi.

Kasım ve Aralık enflasyon verileri açıklandığında, maaşlar yeniden hesaplanacak ve en düşük emekli aylığı güncellenecek. Uzmanlar, artan enflasyonun zam oranını yukarı yönlü etkileyebileceğini belirtiyor.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 aralığına revize etti. Karakaş'a göre bu revizyon, emekli maaşlarına yapılacak Ocak 2026 güncellemesini doğrudan etkiliyor:

"Dezenflasyon süreci hedeflerden saptı ve emekli zammı beklentisi arttı."

Bu tahmine göre refah payı hariç SSK, Bağ-Kur ve Banka Sandığı emeklilerinin maaşları yüzde 12,28 ile 13,99 arasında artabilir.

SGK'NIN ZAM HESAPLAMASI

SGK, emekli maaşlarının otomatik artış sürecini yönetiyor. Karakaş, Temmuz-Ekim kümülatif enflasyonun yüzde 10,25'e ulaştığını belirterek, tüm emeklilerin maaşının bu oran üzerinden artacağını vurguluyor.

Seyyanen Zam, emekliler tarafından merakla bekleniyor ancak Karakaş, Ankara kulislerinde bu konuda herhangi bir sinyal bulunmadığını söylüyor. Ocak 2026 zammı yalnızca enflasyon oranına göre hesaplanacak.

Refah payı, maaşlara ek iyileştirme sağlama potansiyeline sahip. Ancak Karakaş, mevcut durumda refah payı iyileştirmesi yapılacağına dair herhangi bir işaret olmadığını belirtiyor:

"Refah payı açısından da şu anda iyileştirme yapılacağına dair herhangi bir emareye ulaşamadık."

2026 OCAK ZAM SENARYOSU

Ekim verileri ve Merkez Bankası tahminlerine göre Ocak 2026 zammı en az yüzde 10,25 olacak. Enflasyon artışı devam ederse zam oranı yüzde 12,28 ile 13,99 arasında değişebilir. Seyyanen zam veya refah payı iyileştirmesi şimdilik planlanmamış durumda.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
