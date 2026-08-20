Emekliye ÖTV'siz Araç Düzenlemesinde Son Durum: Henüz Yasalaşmadı

Emekliye Ötv'siz araç düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Teklifin yasalaşması halinde belirli şartları taşıyanların ÖTV muafiyetinden yararlanması öngörülüyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadı; TBMM sürecinin tamamlanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Mevcut durumda emeklilerin ÖTV'siz araç alabilmesi için başlatılmış resmi bir başvuru süreci bulunmuyor.

Kamuoyuna yansıyan tekliflerde öne çıkan koşullar şöyle sıralanıyor: Emekli statüsünde olmak, düzenlemede belirtilen kapsam şartlarını taşımak, alınan aracı 5 yıl satmamak veya devretmemek ve kapsamdaki araçları satın almak. Kesin şartlar, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından netleşecek. ÖTV muafiyetinin ne zaman uygulanacağına dair kesinleşmiş bir tarih de bulunmuyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde yerli üretim şartlarını karşılayan bazı markaların kapsama alınması bekleniyor. Kamuoyunda Togg, Fiat, Renault, Hyundai ve Toyota markaları öne çıkıyor; ancak bu liste resmi olarak kesinleşmiş değil. Hangi marka ve modellerin kapsama gireceği, düzenlemenin ardından mevzuatla netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi