Emeklilere zam var mı 2024? Emeklilere zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak?

Emeklilere zam var mı 2024? Sorusu, yeni yılda yeni rakamların belli olması ile birlikte birçok kişi tarafından araştırılmakta. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda iki liderin ele alacağı konular merak ediliyor. Peki, Emeklilere zam var mı 2024? Emeklilere zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak?

EMEKLİLERE ZAM VAR MI 2024?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Erdoğan daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.Basına kapalı gerçekleşen toplantıda iki liderin belediye başkan adayları ve emeklilere zammını konuşacağı öğrenildi. Görüşmede yerel seçimlere haftalar kalması nedeniyle Cumhur İttifakı'nın adaylık listelerine son halinin verilmesi bekleniyor. Öte yandan seçim kampanyası döneminde izlenecek yol haritasının detayları da istişare edilecek.