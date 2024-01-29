Emeklilere seyyanen zam var mı, yok mu? Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi?

Memur emeklilerine seyyanen zam var mı, yok mu? Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı? merak ediliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi.Memur emeklilerine seyyanen zam var mı, yok mu? Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı? araştırılıyor. Memur emeklilerine seyyanen zam var mı, yok mu? Seyyanen zam memur emeklisine verilecek mi? Emekliye seyyanen zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM VAR MI, YOK MU?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Bunun yanı sıra emeklilere 4 bin lira seyyanen artış da yapabileceği öne sürülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin maaşlarında yapılan düzenlemeyle yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşı da 7.500 liradan 10 bin TL'ye yükseldi. Ancak bu miktarı az bulan emeklilerde seyyanen zam beklentisi meydana geldi.

4 BİN LİRA SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Kulislerde seyyanen artış miktarları konuşulurken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "4 bin TL civarında bir zam yapabilirler. Seyyanen zam ile beraber en düşük emekli aylıklarına da bunu yansıtabilirler" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Öte yandan memur emeklilerine yapılan zam oranı ile farkı kapatmak için SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yapılan yüzde 42.57'lik ek zam oranının yüzde 49.25'e çıkarılması düzenlemesi Meclis'ten geçti. Yapılan açıklamaya göre emekli maaşlarındaki ek zamdan kaynaklanan farklar, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içerisinde ödenecek.