Üye Girişi
Haberler

Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi?

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25'e çıkarılmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi mi merak edenler Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Sorusunu araştırmakta. Peki, Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapılmış ve bu oran 49,25'e yükselmişti. Gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurmuştu. Peki, Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi?

EMEKLİ ZAMMI MECLİSTEN NE ZAMAN GEÇECEK?

SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükselten kanun teklifi Meclis'ten geçti. Buna göre Emekli zammı meclisten geçti. Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olacak.

Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi?

BAKAN IŞIKHAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapılmıştı. Gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz." ifadeleriyle duyurmuştu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Emekli Zammı Gündem Finans Yaşam Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak? Kova burcu hangi ay, genel özellikleri neler? Kova burcu erkeği ve kadını özelikleri nedir? Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title