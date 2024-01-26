Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapılmış ve bu oran 49,25'e yükselmişti. Gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurmuştu. Peki, Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi?

EMEKLİ ZAMMI MECLİSTEN NE ZAMAN GEÇECEK?

SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükselten kanun teklifi Meclis'ten geçti. Buna göre Emekli zammı meclisten geçti. Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 olacak.

BAKAN IŞIKHAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurmuş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapılmıştı. Gelişmeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz." ifadeleriyle duyurmuştu.