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EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri!

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri!
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Emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili detaylar belli oldu! Milyonlarca emekli, "Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını beklerken, SSK, BAĞ-KUR ve 4A, 4B, 4C kapsamındaki emekliler için maaş ödeme tarihleri de gündeme geldi. Yapılan resmi açıklamalara göre, zam oranları ve ödeme takvimi netleşmeye başladı.

Ocak ayı itibarıyla emekli maaşlarına uygulanacak zamlar, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirlendi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak ve SSK, BAĞ-KUR emeklisi ödemelerini hangi tarihlerde alacak? Milyonlarca emekli, hem zam oranlarını hem de zamlı maaşların yatacağı tarihleri büyük bir heyecanla bekliyor. TÜİK'in enflasyon verileriyle belirlenen oranlar, tüm emeklilerin maaşlarında artış sağlayacak. Peki, Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri!

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına %15,75 oranında zam yapılmıştır. Zamlı maaşlar, emeklilik türüne ve tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacaktır.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri!

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir:

Şubat, Mayıs , Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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