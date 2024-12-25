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EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

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2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? 2025 yılında yapılacak emekli zamları hakkındaki detaylar belli oldu. SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emeklileri için belirlenen en düşük emekli maaşı miktarları ve zam oranları merak konusu oldu.

2025 yılı emekli zam oranlarıyla ilgili haberler milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklisinin gündemindeki yerini koruyor. "2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak?" ve "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevabı merak ediliyor. Türkiye'de emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan enflasyon oranlarına göre güncelleniyor. Emekli maaşlarında yapılacak artış, milyonlarca vatandaşın bütçesini doğrudan etkiliyor. Peki, 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

2025 EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Türkiye'de emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. 2024 yılının ikinci yarısında açıklanan enflasyon rakamları, 2025 Ocak ayında yapılacak zammın ana belirleyicisi olacak.

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

6 AYLIK ENFASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

Enflasyon oranları sırasıyla Temmuz'da %3,32, Ağustos'ta %2,47, Eylül'de %2,97, Ekim'de %2,88 ve Kasım'da %2,24 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre, 5 aylık toplam enflasyon oranı yaklaşık %14,57 oldu. Aralık ayı enflasyon verisi ise henüz açıklanmadı.

Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, 2024 yılının ikinci yarısına ait 6 aylık toplam enflasyon farkı netleşecek. Bu veri, memur ve emeklilerin maaş artışlarında belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Aralık 2024 için TÜFE artışı beklentisi %1,72 olarak öngörülüyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, 6 aylık toplam enflasyon oranı yaklaşık %16,54 olacak.

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 enflasyon oranını 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da duyuracak.

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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