Emekli Sandığı (4C) maaş zam farkları ne zaman yatacak? Temmuz emekli maaş fark ödemeleri!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayında emeklilere yapılan zam sonrası 4C'lilere yönelik maaş farkları ayrı bir takvimle ödeniyor. "Emekli Sandığı maaş zam farkları ne zaman yatacak?" sorusu bu nedenle özellikle memur emeklileri tarafından sıkça soruluyor. Peki, Emekli Sandığı (4C) maaş zam farkları ne zaman yatacak? İşte, Temmuz emekli maaş fark ödemeleri!

EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur emeklilerine %15,57 oranında zam yapıldı. 4C emeklileri, bu zamma göre maaşlarını 1-5 Temmuz tarihleri arasında aldı. Ancak maaş farkı ödemeleri, yasal düzenleme sürecinin tamamlanmasının ardından yatırılıyor.

2025 Temmuz zam farkı ödemeleri için takvim henüz resmi olarak açıklanmasa da, önceki yıllardaki örneklere göre 4C emeklilerine maaş farkları Ağustos ayının ilk haftasında yatırılacak. SGK ve Çalışma Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama bekleniyor.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025?

Türkiye'de asgari ücret, 1 Ocak 2025 tarihinde brüt 26.005,50TL, net 22.104,67TL olarak belirlendi. Bu tutar, işverenin aylık maliyetiyle birlikte hesaplanıp uygulamaya konuldu.