EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI! Emekli maaş zammı ne oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Hükümetin duyurduğu emekli maaş zammı, 2024 yılı için emekli vatandaşların ekonomik şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, zam oranlarının kimleri kapsadığı ve bu düzenlemenin emekli aile bütçelerine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte hesaplanan zam oranları, emekliler için bir nebze de olsa rahatlama sağlayacak. Peki, Emekli maaş zammı ne oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLDU?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı aldı. TÜİK verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu. Enflasyon, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. Memur ve emeklinin zam oranı yüzde 11,55 olarak açıklandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de 5 aylık verilere göre zam oranı belli. Yüzde 14,57'ye ilaveten aralık ayı TÜFE'nin eklenmesiyle 6 aylık işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin de zam oranı belli olacak. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, SGK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 15,75 oranında zam yapılacak.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLDU?

6 aylık enflasyon oranı yüzde15,75 olarak belirlendi.

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.