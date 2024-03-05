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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi!

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Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? 2024 yılında emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin miktarı ve ödeme tarihi hakkında Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi. Emeklilere ne kadar bayram ikramiyesi verileceği ve ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi veren Bakan, emeklilerin merakla beklediği konuya açıklık getirdi.

Son günlerde gündeme gelen Ramazan Bayramı öncesi, milyonlarca emekliyi sevindiren zam haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Son olarak 8. Yargı Paketiyle birlikte kabul edilen artış, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyesinin zamlı olarak ödenmesini bekleniyor. Peki EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Bakan Işıkhan ne dedi? İşte tüm detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Bir gelişme var mı?" sorusuna Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." yanıtını verdi.

PRİM GÜN EŞİTLEMESİ

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii." dedi. İstihdamı artırmanın ve kayıt dışılığı azaltmanın, en önemli hedefleri arasında bulunduğunu belirten Işıkhan, ayrıca Emekliler Yılı kapsamında emeklilere desteklerinin olacağını ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Bayram İkramiyesi Vedat Işıkhan Gündem Finans Yaşam Ekonomi Haberler

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