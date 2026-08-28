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Emekli Promosyonlarında Yeni Rakamlar Belli Oldu

Emekli Promosyonlarında Yeni Rakamlar Belli Oldu
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Bankaların emekli promosyon ödemeleri güncellendi. Kamu ve özel bankalarda maaş dilimine göre 5.000 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon veriliyor. Karar verirken kampanya şartlarının kontrol edilmesi önemli.

Milyonlarca emeklinin takip ettiği banka promosyonlarında yeni rakamlar belli oldu. Üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü karşılığında verilen promosyon ödemeleri bankalara göre farklılık gösteriyor. Maaşını başka bankaya taşımayı planlayan emekliler, nakit promosyon yanında kredi kartı ve bankacılık avantajlarını da karşılaştırıyor.

Kamu bankalarında promosyonlar maaş dilimlerine göre şöyle: 10.000-14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL. Ziraat Bankası'nda 9.999 TL ve altına 5.000 TL, 10.000-14.999 TL'ye 8.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL. VakıfBank 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon sunarken, emekli kredi kartı alışverişlerinde 18.000 TL'ye varan ek avantaj sağlanabiliyor.

Özel bankalarda ise tutarlar maaş seviyesine göre yaklaşık olarak: 9.999 TL ve altına 6.250-7.000 TL, 10.000-14.999 TL'ye yaklaşık 10.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 12.000-12.500 TL, 20.000 TL ve üzerine yaklaşık 15.000 TL. Emeklilerin yalnızca promosyon tutarına bakarak karar vermemesi, kampanya şartlarının bankadan bankaya değişebileceği belirtiliyor. Üç yıllık taahhüt, ek ödeme koşulları, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı gibi şartların başvuru öncesinde kontrol edilmesi ve güncel koşulların incelenmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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