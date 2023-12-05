Galatasaray'ın devre arasında Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye gireceği ve transfer teklifi yapacağı belirtildi. Peki, Eljif Elmas Galatasaray'a mı geliyor?

Sarı kırmızılı yönetimin eski Fenerbahçeli yıldızı ikna ettiği ve Napoli ile temaslara başladığı öne sürüldü. Bu sezon İtalyan ekibinde fazla süre bulamayan Makedon oyuncunun, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Eljif Elmas Galatasaray'a mı geliyor?

ELJİF ELMAS GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray'ın devre arasında Fenerbahçe'nin eski yıldızı için devreye gireceği ve transfer teklifi yapacağı belirtildi. Sarı kırmızılı yönetimin eski Fenerbahçeli yıldızı ikna ettiği ve Napoli ile temaslara başladığı öne sürüldü. Bu sezon İtalyan ekibinde fazla süre bulamayan Makedon oyuncunun, yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Eljif Elmas bu sezon Napoli'de 14 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol attı. 1.82 boyundaki orta saha ülke milli takımında da 52 mücadelede 12 gol attı.

ELJİF ELMAS KİMDİR

2015-2017 yılları arasında Rabotniçki forması giyen Elmas, 2017'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer sürecinde Fenerbahçe'nin Makedon basketbol oyuncusu Pero Antic'in de payı oldu.[2] Fenerbahçe'ye 17 yaşındayken transfer olan Elmas, Süper Lig'de oynama izni çıktıktan sonra 5 maça çıktı ve toplamda 37 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı ve Giresunspor ile oynanan maçta asist yaptı.

2018-2019 sezonunda Süper Lig'de toplam 29 maça çıktı,1.592 dakika sahada kaldı ve 4 gol ile takımına katkı sağladı. Akıllarda kalan en net golü ise 14 Nisan 2019 tarihinde, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Galatasaray ile oynanan derbi maçının 71. dakikasında attığı beraberlik golü oldu.[3] Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kariyerindeki ilk Avrupa maçına, 20 Eylül 2018 tarihinde Dinamo Zagreb ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında çıktı.

Napoli

23 Temmuz 2019 tarihinde 16 milyon euro bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Napoli ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

3 Şubat 2020 tarihinde, Sampdoria ile oynanan lig maçının 16. dakikasında Napoli formasıyla ilk golünü attı. Napoli, maçı 4-2 kazandı. Juventus ile oynanan İtalya Kupası'nın 88. dakikasında oyuna Piotr Zielinski'nin yerine dahil oldu. Covid-19 önlemleri nedeniyle maç direkt penaltıları gittiği için sadece iki dakika sahada kalabildi. Napoli, penaltı atışlarında Juventus'u 4-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Elmas, kariyerindeki ilk kupayı kazanmış oldu.