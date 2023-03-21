Halka arz takip eden vatandaşlar Eksun Gıda halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun halka arz eşit mi, oransal mı? Eksun Gıda halka arz kaç lot verdi? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

EKSUN halka arz ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Eksun Gıda halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun halka arz eşit mi, oransal mı? Eksun Gıda halka arz kaç lot verdi? sorularını merak ediyor. İşte Eksun Gıda alabileceğiniz bankalar!

EKSUN GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KAP tarafından yapılan açıklama şöyle;

"15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleştirilen Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının halka arzı sonuçlanmıştır. Halka arz sonucunda 48,90 TL'den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 20.042.502 TL nominal payların tamamı satılmıştır. Halka arzda toplam 1.282.759 yatırımcıdan halka arz edilen 20.042.502 TL nominal değerli payların 15,03 katına denk gelen 301.146.986 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 9,84 katı, Şirket Çalışanları'na tahsis edilen payların 1,45 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 25,31 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 10,30 katı talep gelmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 11.424.226 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %57'sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a, toplam 601.276 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %3'üne denk gelen paylar Şirket Çalışanları'na, 7.014.875 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %35'ine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a ve 1.002.125 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %5'ine denk gelen paylar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtılmıştır. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."

EKSUN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Eksun Gıda halka arz tarihi 15-16-17 Mart 2023 olarak belirlendi.

EKSUN HANGİ BANKALARDA VAR?

Eksun Gıda, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

EKSUN NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Eksun Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

EKSUN HİSSE FİYATI NE?

Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz olacak.

EKSUN HALKA HİSSE KODU NE?

Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.

EKSUN KAÇ LOT VERİYOR?

Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.

EKSUN ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda Oransal dağıtım yapacak.