Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Ekim ayı Enflasyon açıklandı mı? Beklenti ne yönde?

Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Ekim ayı Enflasyon açıklandı mı? Beklenti ne yönde?
Güncelleme:
Türkiye ekonomisinin en yakından takip edilen göstergelerinden biri olan enflasyon, hem piyasaların yönünü belirliyor hem de hane halkının yaşam maliyetini doğrudan etkiliyor. Peki, Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Ekim ayı Enflasyon açıklandı mı? Beklenti ne yönde? Detaylar haberimizde!

Türkiye ekonomisinin en kritik göstergelerinden biri olan enflasyon rakamları, hem piyasaların yönünü belirliyor hem de ekonomik politikaların şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. 2025 yılı Ekim ayı enflasyon verileri, uzun süredir yatırımcılar, ekonomistler ve halk tarafından merakla bekleniyor. Peki, Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Ekim ayı Enflasyon açıklandı mı? Beklenti ne yönde? İşte detaylar...

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi açıklama Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak ve tarih netleşti. TÜİK, 2025 Ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Açıklama, tüketici fiyatları ve yıllık enflasyon rakamları hakkında detaylı veriler içerecek ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanma saati de yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler için büyük önem taşıyor. TÜİK'in açıklama takvimine göre 2025 yılı Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da yayımlanacak.

Açıklamanın saatinde, Türkiye genelinde fiyat artış oranları, aylık ve yıllık bazda enflasyon rakamları ile beraber kapsamlı bir tablo kamuoyuna sunulacak. Bu saatten itibaren, piyasa aktörleri, analistler ve medya mensupları rakamları anlık olarak değerlendirecek ve ekonomi gündeminde önemli bir dalgalanma yaratabilecek.

Ekim ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Ekim ayı Enflasyon açıklandı mı? Beklenti ne yönde?

2025 EKİM AYI ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

Şu an itibarıyla Ekim ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Ancak açıklanacak tarih ve saat kesin olarak belirlendi. TÜİK tarafından yapılacak açıklama 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da olacak.

Bu nedenle piyasa ve halk tarafından Ekim ayı enflasyon rakamlarının henüz netleşmediği hatırlatılmalı. Önümüzdeki hafta yayımlanacak veriler, özellikle yıllık enflasyon oranlarının gidişatını anlamak için kritik öneme sahip olacak.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin Ekim ayı enflasyon beklentileri, Türkiye ekonomisi için ipuçları veriyor. AA Finans'ın TÜİK tarafından yapılacak açıklama öncesi düzenlediği beklenti anketine 28 ekonomist katıldı.

Ankete göre ekonomistlerin Ekim ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %2,69 olarak belirlendi. Beklentiler aralığında ise %2 ile %3 arasında değişim gözlemleniyor. Bu ortalamaya göre bir önceki ay %33,29 olan yıllık enflasyonun Ekim ayında %33,05'e düşebileceği öngörülüyor.

Ekonomistler, Ekim ayı enflasyonun özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak şekilleneceğini belirtiyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın politika faizleri ve küresel ekonomik dalgalanmalar, beklentilerin gerçekleşmesinde önemli rol oynayacak.

