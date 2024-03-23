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Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı!

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Yerel seçimler yaklaşırken emekli maaşlarında bir artış olup olmayacağı merak konusu... Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, temmuz ayını işaret ederek "Yeni adımlar atılacak" mesajını verdi. Peki, Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı!

EK ZAM VAR MI?

"Emekliler bizim başımızın tacı" diyen Akbaşoğlu, "Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli" ifadelerine yer verdi.

"TEMMUZ BAŞINDA DÜZELTMELERİ YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara ve yarın İstanbul'da yapacağı mitingleri işaret eden Akbaşoğlu, "Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz. Bu konuda çalışmaları bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız" şeklinde konuştu.

Emir Ceran
Emir Ceran
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