Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeline yönelik maaş promosyonu konusu her yıl merakla bekleniyor. 2025 yılı için planlanan promosyon ihalesi, Ekim ayının ilk haftası itibariyle gerçekleşmesi beklenen süreçle birlikte polis teşkilatının gündeminde önemli bir yer tutuyor. Maaş promosyonu, sadece ek bir ödeme olarak değil, aynı zamanda bankalar arasında rekabeti ve avantajlı finansal fırsatları da beraberinde getiriyor. Peki, EGM promosyon ihale tarihi belli oldu mu? EGM maaş promosyonu ne kadar olacak? 2025 EGM promosyonu ne zaman yatacak? EGM maaş promosyonlarına dair tüm detaylar haberimizde...

EGM MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

2025 EGM promosyonu için sendikanın beklentisi 270.000 TL civarında. Bu rakam, 2022 yılında ödenen 27 bin TL promosyon üzerinden yapılan hesaplamalara dayandırılıyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2022 yılında 27 bin TL'nin 7.714 adet çay+simit değerine tekabül ettiğini belirtmiş ve 2025 yılında aynı miktarın yaklaşık 270 bin TL'ye ulaştığını ifade etmiştir.

Promosyon isteyen personele, bu rakamın hesaplanarak tek seferde ödenmesi öngörülürken, promosyonu reddeden personele 600.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi sunulması da sendikanın talepleri arasında yer aldı. Bu yaklaşım, farklı mali tercihlere sahip personelin ihtiyaçlarını gözeten bir sistem oluşturmayı hedefliyor.

2025 EGM PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

EGM maaş promosyonunun, ihale süreci tamamlandıktan sonra en geç 15 Kasım 2025 tarihine kadar personel hesaplarına yatırılması planlanıyor. İhale, Ekim ayının ilk haftasında gerçekleşecek ve tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Bu süreçte promosyon ödemelerinin peşin yapılması ve sözleşme süresi boyunca promosyonun geri alınmaması, personel açısından güvence sağlıyor. Ayrıca yeni başlayan personelin de aynı promosyon tutarından yararlanması garanti altına alınmış durumda.

EGM PROMOSYON 2025 İHALESİ NE ZAMAN?

2025 EGM promosyon ihalesinin Ekim ayının ilk haftası gerçekleşmesi bekleniyor. İhale süreci, tüm bankaların teklif sunabileceği şeffaf ve rekabetçi bir ortamda yürütülecek. Bu sayede personel için en yüksek promosyon teklifinin seçilmesi ve bankalar arası rekabetin artması hedefleniyor.

İhale aşamasında, bankaların şube sayısı, ATM ağı, ulaşım kolaylığı gibi kriterler de dikkate alınacak. Ayrıca, promosyon sözleşmesi kapsamında teknik şartnamenin tüm Türkiye genelindeki bankalara eşit teklif sunma imkanı verecek şekilde hazırlanması öngörülüyor.

EGM PROMOSYON İHALE TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Henüz kesin ihale tarihi açıklanmamış olsa da, EGM yetkilileri ve sendika kaynakları ihale sürecinin Ekim ayının ilk haftasında başlamasının beklendiğini belirtiyor. İhale akabinde personelin maaş promosyonları hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılacak.

Sendika, ihale sürecinde şeffaflık, tüm bankaların katılımı ve teknik şartnamenin esnekliği gibi önemli kriterlerin sağlanmasını talep ediyor. Bu sayede hem personel hem de kurum açısından adil ve rekabetçi bir promosyon süreci oluşturulması amaçlanıyor.

SENDİKANIN DİĞER TALEPLERİ

2025 EGM promosyon süreci ile ilgili sendikanın talep ettiği diğer başlıca hususlar şunlar:

Promosyon tekliflerinin canlı yayın ortamında yapılması ve sürecin şeffaf yürütülmesi

Banka kredi kartı kullanımında ekstra para puan avantajlarının sağlanması

ATM ve ortak ATM kullanım imkanlarının artırılması

Tekliflerin değerlendirilmesinde ulaşım, yaygın şube ağı ve diğer hizmet kriterlerinin ihale komisyonu yetkisinde olması

Sözleşme süresinin 3 yılı geçmemesi ve promosyon ödemelerinin tek seferde yapılması

EFT ve havale işlemlerinin ortak ATM'ler dahil ücretsiz yapılması

Promosyonların emeklilik, istifa veya kurum değişikliği gibi durumlarda geri alınmaması

Bu talepler, hem personelin finansal haklarını güvence altına almayı hem de bankalar arasında daha adil bir rekabet ortamı oluşturmayı amaçlıyor.