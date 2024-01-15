EFT neden gecikir? BANKA HAVALE EFT SAATLERİ! EFT neden yapılamıyor?

Bankalar arası para transfer işlemleri olan havale ve EFT'nin gerçekleştirilebileceği saatler merak ediliyor. Bu işlemlerin belirli saatler arasında yapılabildiği bilinmektedir. Havale anında gerçekleşirken, EFT'nin belirli saatler arasında yapılabildiği ve iş günlerinde geçerli olduğu unutulmamalıdır. Peki, EFT neden gecikir? EFT neden yapılamıyor? Detaylar haberimizde...

EFT NEDEN GECİKİR?

EFT işlemlerinin zamanında gerçekleşmemesi, genellikle bankaların teknik aksaklıkları, sistem yoğunluğu veya işlem saatleri dışında bir işlem yapılması gibi sebeplerden kaynaklanır. EFT işlemleri genellikle bankaların belirlediği belirli saatler arasında gerçekleşir ve bu saatler dışında yapılan işlemler genellikle bir sonraki iş gününe sarkar. Ayrıca, bankaların sistemlerinde yaşanan aksaklıklar da EFT işlemlerinin gecikmesine neden olabilir.